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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يعلق على عدم وحود أزمة قيد في الزمالك

فتحي سند
فتحي سند
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن قرار نادي الزمالك بشأن ازمة قيد الصفقات الجديدة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:" الزمالك يؤكد عدم وجود أزمة في قيد الصفقات الجديدة.. هناك اتفاق مع اتحاد الكرة بشأن جدولة المديونيات ويتم سدادها على دفعات في موعدها".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية بروكسي، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد

وجاء تشكيل الزمالك الذي سيخوض اللقاء الودى على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مصطفى الزناري، أحمد عبد الرحيم “إيشو”.

خط الوسط : سيف جعفر، محمد شحاتة، آدم كايد.

خط الهجوم : عبد الحميد معالي، أحمد شريف، عمرو ناصر.

نادي الزمالك ازمة قيد الصفقات الجديدة اتحاد الكرة ب يانيك فيريرا

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