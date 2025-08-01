مواعيد مباريات ليفربول خلال أغسطس 2025

يستعد نادي ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، لخوض موسم 2025-2026، بعد موسم ناجح توّجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول تجربة تدريبية للمدير الفني مع "الريدز"، بقيادة النجم المصري محمد صلاح.

وخاض ليفربول عدة مباريات ودية خلال الصيف الحالي، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وفاز الفريق على بريستون بنتيجة 3-1، ثم اكتسح ستوك سيتي بخماسية نظيفة في مباراة مغلقة، قبل أن يخسر أمام ميلان بنتيجة 4-2.

كما انتصر ليفربول على يوكوهاما الياباني بنتيجة 3-1، وتنتظره مباراتان وديتان ضد أتلتيك بلباو يوم الإثنين المقبل 4 أغسطس، في توقيتين متتاليين.

تبدأ المواجهات الرسمية لليفربول بمباراة درع الاتحاد الإنجليزي (الدرع الخيرية)، عندما يلاقي كريستال بالاس على ملعب "ويمبلي" يوم 10 أغسطس، ثم يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث.

ويدخل ليفربول الموسم وسط تغييرات كبيرة في قائمة الفريق، أبرزها:

- وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا الشهر الماضي في حادث مأساوي رفقة شقيقه

- انتقال الجناح الكولومبي لويس دياز إلى صفوف بايرن ميونخ.



جدول مباريات ليفربول في أغسطس 2025:

الإثنين 4 أغسطس

ليفربول × أتلتيك بلباو (مباراتان وديتان – 7 و10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية)

الأحد 10 أغسطس

ليفربول × كريستال بالاس (درع الاتحاد – 5 مساءً)

الجمعة 15 أغسطس

ليفربول × بورنموث (الجولة الأولى – 10 مساءً)

الإثنين 25 أغسطس

نيوكاسل × ليفربول (الجولة الثانية – 10 مساءً)

الأحد 31 أغسطس

ليفربول × أرسنال (الجولة الثالثة – 6:30 مساءً)