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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم رفض نيوكاسل.. ليفربول يتمسك بضم ألكسندر إيزاك ويجهز عرضًا جديدًا

ايزاك
ايزاك
حمزة شعيب

يواصل نادي ليفربول ضغطه؛ من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، رغم تلقيه رفضًا رسميًا على العرض المبدئي الذي تقدم به للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، تقدم ليفربول صباح الخميس، بعرض رسمي وصلت قيمته إلى 120 مليون جنيه إسترليني، تشمل المكافآت والإضافات، لكن إدارة نيوكاسل رفضت العرض، متمسكة ببقاء اللاعب في صفوف الفريق.

تمرد اللاعب وموقف نيوكاسل

في المقابل، أبدى إيزاك رغبة واضحة في الانتقال إلى "الأنفيلد"، ورفض عرضًا ماليًا مغريًا من نادي الهلال السعودي في وقت سابق

ورفض المهاجم السويدي الانضمام إلى جولة نيوكاسل الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد، حيث يخوض تدريبات منفردة في منشآت النادي بإنجلترا، ما فُسِّر على أنه تمرد واضح للضغط من أجل الرحيل.

ووفقًا للصحفي "DaveOCKOP" المتخصص في أخبار ليفربول، فإن النادي لم يستسلم بعد الرفض الأول، ويعمل حاليًا على تحسين العرض المقدم. ومن المتوقع أن يرسل الريدز عرضًا ثانيًا خلال الساعات المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 140 مليون جنيه إسترليني.

تفاصيل العرض الجديد من ليفربول للتعاقد مع «إيزاك» 

العرض المتوقع سيتضمن:

80 مليون جنيه إسترليني كمقدم فوري.

50 مليون جنيه تُدفع في العام المقبل.

10 ملايين إضافات مشروطة بالأداء.

 

وتشير التقارير إلى أن نيوكاسل متردد في البيع؛ بسبب عدم امتلاكه بديلًا جاهزًا لتعويض رحيل إيزاك، وهو ما أبطأ سير المفاوضات، لكن إدارة ليفربول تعتزم التحرك بشكل حاسم و"دون رحمة"- كما وصفت بعض المصادر-؛ لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

إيزاك نيوكاسل ليفربول

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