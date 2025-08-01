الزمالك ينجو من فخ أزمة القيد: اتفاق مع اتحاد الكرة وجدولة جديدة للمديونيات

توصل نادي الزمالك لاتفاق رسمي مع الاتحاد المصري لكرة القدم يقضي بإنهاء أزمة القيد التي هددت تسجيل صفقات الفريق الجديدة، بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

الاتفاق تضمن سداد 30 مليون جنيه من المديونيات المستحقة على النادي لصالح اتحاد الكرة، ما يمهد الطريق أمام إدارة القلعة البيضاء لقيد لاعبيها الجدد بشكل طبيعي بدءًا من غد السبت.

ويأتي هذا التطور الحاسم بعد موجة من الجدل، إثر تداول أنباء عن صدور قرار بإيقاف القيد بسبب عدم سداد الزمالك لمستحقات متأخرة لصالح اتحاد الكرة.

ونفى مصدر داخل النادي الأبيض هذه الأنباء مؤكدًا أنه لا يوجد قرار رسمي بإيقاف القيد"، وهناك اتفاقية مُوقعة بين الزمالك والجبلاية لجدولة المديونيات، والنادي ملتزم بسداد الدفعات في مواعيدها المتفق عليها".

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعًا طارئًا خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة سبل تسوية أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين، والتي تتعلق بمستحقات الموسم الماضي، إلى جانب مكافآت التتويج بكأس مصر، التي كان من المقرر صرفها بنهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت مصادر مطلعة أن الإدارة البيضاء تسعى جاهدة لإنهاء هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق، وتفادي أي أزمات قد تؤثر على التركيز الفني للاعبين أو تحضيرات الجهاز الفني.

يذكر أن الزمالك مرّ بأزمة مالية خانقة خلال المواسم الماضية، ما تسبب في تراكم الديون والمستحقات على النادي لدى عدد من الجهات، من بينها اتحاد الكرة، وهو ما كان سببًا في توقيع عقوبات إدارية بينها إيقاف القيد في فترات سابقة. لكن يبدو أن الإدارة الحالية تعمل بخطة واضحة لإنهاء هذه الالتزامات تباعًا لضمان عودة الاستقرار للنادي.