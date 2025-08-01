إعلامي يكشف موقف بيراميدز من التعاقد مع لاعب نادي زد

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن : " مصدر في بيراميدز: زيكو وقع عقود معنا لمدة ٤ سنوات لتعويض رحيل إبراهيم عادل.

وجار الاتفاق مع نادي زد على قيمة الصفقة للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب".



ونجح بيراميدز في حصد لقب دوري الأبطال عقب فوزه على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في النهائي، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ النادي قارياً.

وكشف النادي أن الاحتفال الرسمي باللقب سيُقام مساء الإثنين المقبل 4 أغسطس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني، واللاعبين، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى نخبة من أساطير كرة القدم في مصر وإفريقيا.

على صعيد الاستعدادات الفنية، أنهى بيراميدز مؤخرًا معسكرًا تدريبيًا خارجيًا في تركيا، خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين، في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

ويفتتح بيراميدز مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة مرتقبة أمام وادي دجلة، وذلك يوم الجمعة 8 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

حضور دولي ومحلي منتظر

من المنتظر أن يشهد حفل التتويج حضور عدد من المسؤولين الرياضيين من مصر، والدول العربية، وإفريقيا، وعدد من الشخصيات العالمية، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ما حققه بيراميدز كأحد الفرق الصاعدة بسرعة في القارة السمراء.