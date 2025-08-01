بيراميدز يستعد للاحتفال ببطولة دوري أبطال أفريقيا في هذا الموعد

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موعد احتفال نادي بيراميدز رسميا بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “في احد الفنادق الكبري بيراميدز يحتفل الاثنين القادم بفوزه بدوري ابطال أفريقيا وتزعمه القارة السمراء هذا الموسم ٢٠٢٥”.

ويسعى نادي بيراميدز لمواصلة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار التحضيرات للموسم المقبل، وذلك عقب تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

ووجّه النادي المصري أنظاره نحو المهاجم السويدي إسحاق ليدبيرج، لاعب نادي درامشتات الألماني، ضمن خطته لتقوية الخط الأمامي في ظل احتمالية رحيل مهاجمه فيستون كالالا مايلي، الذي يدرس عروضًا من دوريات الخليج.

وبحسب الصحفي الألماني فلوريان بليتنبيرج، فقد تقدم بيراميدز بعرض رسمي وصلت قيمته إلى 2.5 مليون يورو، يتضمن أيضًا بندًا يمنح درامشتات 10% من قيمة إعادة البيع المستقبلية، إلا أن النادي الألماني رفض العرض، متمسكًا بخدمات مهاجمه الأساسي.