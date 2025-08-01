خالد الغندور: باقي أيام على غلق القيد ومازالت الصفقات مستمرة

علق الإعلامي خالد الغندور، على استمرار الميركاتو الصيفي وتسجيل صفقات جديدة داخل الأندية مع اقتراب غلق باب القيد.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "لم يتبقي علي غلق باب قيد اللاعبين في مصر إلا ٦ أيام فقط ومازالت الصفقات مستمرة".

وأعلن خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، توقعاته للموسم الكروي القادم، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي سيكون الأقرب لحصد لقب الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:

"الأهلي هو بطل الدوري في الموسم القادم، وبطل دوري أبطال أفريقيا أيضًا، وستكون هناك منافسة قوية من أندية بيراميدز، ونهضة بركان، وصن داونز".

وأضاف: "أما الزمالك، فبإذن الله سيكون بطل الكونفدرالية".



قائمة الراحلين عن الأهلي 2025

ضمت قائمة الراحلين عن الفريق الأول بالنادي الأهلي مجموعة من اللاعبين الذين كانوا متواجدين حتى نهاية الموسم الماضي، وجاءت الأسماء كالتالي:

1. علي معلول

2. وسام أبو علي

3. عمرو السولية

4. رامي ربيعة

5. كريم الدبيس

6. كريم نيدفيد

7. أكرم توفيق

8. خالد عبد الفتاح

9. يحيى عطية الله

10. حمزة علاء

11. عمر الساعي

12. رضا سليم

13. محمد الضاوي كريستو

لاعبين على قائمة الرحيل

14. أحمد نبيل كوكا

15. أحمد عبد القادر