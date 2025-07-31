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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نجم الأهلي يصدم الإدارة بطلب مفاجئ قبل رحيله.. ماذا فعل؟

الأهلي
الأهلي
أحمد أيمن

صدم النجم المغربي أشرف داري، لاعب الأهلي، إدارة النادي التي طلبت منه الرحيل وذلك ضمن الراحلين عن صفوف الفريق، إلا أن المغربي دخل في أزمة مع الإدارة.. فماذا حدث؟

النادي الأهلي قد شهد سابقة تاريخية في عدد الراحلين عن صفوف الفريق والذي بلغ 15 لاعبا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

قائمة الراحلين عن الأهلي 2025

تضم قائمة الراحلين عن الفريق الأول بالنادي الأهلي مجموعة من اللاعبين الذين كانوا متواجدين حتى نهاية الموسم الماضي، وجاءت الأسماء كالتالي:

1. علي معلول

2. وسام أبو علي

3. عمرو السولية

4. رامي ربيعة

5. كريم الدبيس

6. كريم نيدفيد

7. أكرم توفيق

8. خالد عبد الفتاح

9. يحيى عطية الله

10. حمزة علاء

11. عمر الساعي

12. رضا سليم

13. محمد الضاوي كريستو

لاعبين على قائمة الرحيل 

14. أحمد نبيل كوكا

15. أحمد عبد القادر

صفقات الأهلي الجديدة 

انطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

وصلت صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية  حتى الآن (صيف 2025) 9 صفقات وهي كالتالي:

1- محمود حسن تريزيجيه: انتقال من نادي طرابزون التركي

2- محمد علي بن رمضان: انتقال من نادي فرينكفاروزي المجري

3- أحمد رمضان بيكهام: انتقال من نادي سيراميكا

4- أليو ديانج: عائد للفريق بعد انتهاء أعارته لنادي الخلود السعودي

5- محمد أحمد سيحا: انتقال من المقاولون العرب

6- أحمد مصطفي زيزو: صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك

7- محمد شريف: صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي

8- ياسين مرعي: انتقال من نادي فاركو

9- محمد شكري: انتقال من نادي سيراميكا

أزمة أشرف داري مع الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن مفاجأة قوية بشأن طلب المغربي أشرف داري، لاعب فريق الأهلي، الحصول على عقده كاملا من إدارة القلعة الحمراء، من أجل الرحيل خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة «إم بي سي مصر 1»: «أشرف داري صدم النادي الأهلي وقال لهم عايز قيمة عقدي كاملا من أجل الرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذا كانت الإدارة ترغب في رحيله من أجل ضم لاعب أجنبي آخر».

وأضاف: «لابد من العناية بملف اختيار اللاعبين الأجانب، وكل المشاكل اللي بيعاني منها الفرق المصرية، وخاصة نادي الزمالك، بسبب اللاعبين والمدربين الأجانب، وكل الغرامات وإيقافات القيد بسبب هذه الأزمات».

وأتم: «اللاعب الأجنبي بيكون بيقبض في بلده 50 ألف دولار، ويجي هنا بياخد مليون واتنين مليون دولار».

الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي الجديدة أشرف داري أزمة أشرف داري قائمة الراحلين عن الأهلي

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