الأهلي ينفي تلقيه عروضا رسمية من بيراميدز لشراء أحمد عبد القادر

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن عدم تلقي النادي الأهلي لمفاوضات لضم لاعبه أحمد عبد القادر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "لم نتلق مفاوضات رسمية أو شفوية منّ بيراميدز لشراء أحمد عبد القادر، مرحب ببيع اللاعب لأي نادي يرغب بالانتقال إليه شرط وصول عرض رسمي مناسب".

وكشف الإعلامي إيهاب الكومي تفاصيل جديدة عن عرضين قدمهما النادي الأهلي للاعبه أحمد عبد القادر من أجل إنهاء أزمة اللاعب مع النادي.

وقال الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي قدم لأحمد عبد القادر عرضين، أولهما أن يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق مقابل رفع قيمة عقده ثم بعد ذلك يتم إخراج اللاعب إعارة إلى النادي الذي يرغب فيه الأهلي».

وأردف قائلًا: «أما العرض الثاني، فهو أن الأهلي عرض على عبد القادر فسخ التعاقد معه ثم يذهب اللاعب إلى بيراميدز وليس إلى الزمالك، أو أن تكون هناك صفقة تبادلية بانتقال أحمد عبد القادر إلى بيراميدز مقابل انتقال محمود صابر إلى الأهلي».

وتابع قائلًا: «الأهلي لا يرغب في انتقال اللاعب إلى الزمالك، وأتوقع أن يكون هناك تقارب بين الأهلي وبيراميدز في الفترة المقبلة».