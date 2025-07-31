الزمالك وبيراميدز يفسدان مخطط الأهلي.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة عبد القادر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر، نجم الأهلي، مع مجلس الإدارة بشأن رحيله.

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن فريقي الزمالك وبيراميدز يفسدان خطة إدارة النادي الأهلي مع عبد القادر بشأن رحيله عن القلعة الحمراء، خاصة في ظل رغبتهما القوية في التعاقد مع اللاعب، إلا أنّ المارد الأحمر يفضل بيعه لأحد الفرق الخارجية أو لأحد فرق الدوري المصري بعيدا عن الزمالك وبيراميدز.

وقال إن عبد القادر لديه رغبة قوية في الرحيل عن الأهلي سواء للزمالك باعتباره ناديا جماهيريا كبيرا، أو الانضمام لصفوف بيراميدز في ظل قوة الفريق في المرحلة الماضية ومنافسته محليا وقاريا.