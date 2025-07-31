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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم الزمالك الجديد: كنت أمتلك عروض مالية كبيرة.. لكن قراري كان محسوم

عمرو ناصر
عمرو ناصر
سارة عبد الله

أعرب عمرو ناصر مهاجم الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وقال عمرو ناصر، في تصريحات: “كنت امتلك عروض مالية أعلى من الزمالك لكن قراري كان محسوم بالنسبالي وهو الانتقال للزمالك وانا سعيد جدا”. 

وكان قد أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عمرو ناصر، على عقود الانتقال لنادي الزمالك، في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة 4 مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

أرقام عمرو ناصر لاعب الزمالك الجديد

قدم اللاعب أداءً لافتًا خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 48 مباراة بقميص فاركو، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع هدفًا وحيدًا.

 ويُعد هدفه في شباك الأهلي بالدوري من أبرز لقطاته في الموسم.

في المجمل، خاض عمرو ناصر 71 مباراة رسمية طوال مسيرته الاحترافية، وبلغ عدد دقائق مشاركته 4107 دقيقة، سجل خلالها كل أهدافه الرسمية مع فريق فاركو.

عمرو ناصر الزمالك موسم الانتقالات الصيفية

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