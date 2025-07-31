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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استشهد بآية من القرآن.. «كهربا» يُوجّه رسالة غامضة في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

محمود كهربا
محمود كهربا
سارة عبد الله

شارك محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجّه “كهربا” رسالة للجمهور، وكتب: “يجازيك الله على صدقك وسلامة قلبك وصفاء نيتك وتمنيك الخير لغيرك”.  

ستوري كهربا عبر انستجرام 

وشهدت الفترة الماضية تألقًا لافتًا من محمود كهربا مع الاتحاد الليبي، حيث قدم مستويات قوية دفعت النادي لتفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي من النادي الأهلي المصري، عقب انضمامه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث بلغت قيمة الصفقة 200 ألف دولار، بواقع 125 ألفًا للإعارة، و75 ألفًا مقابل التفعيل الكامل للانتقال.

وأثمر تألق كهربا عن دخوله بقوة في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، الذي يتابع عن قرب أداء اللاعب تمهيدًا لضمه لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة البطولة العربية وضعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الإمارات والأردن، إلى جانب الفائز من مواجهة التصفيات بين الكويت وموريتانيا، على أن تكون أولى مباريات المنتخب أمام المتأهل من تلك المباراة.

الاتحاد الليبي محمود كهربا كهربا

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