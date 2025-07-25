البدري يتحدى كهربا فى صراع مصري على لقب الدوري الليبي بإيطاليا

تبدأ اليوم الجمعة فعاليات المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم لموسم 2024–2025، والتي تُعرف بـ"سداسي التتويج"، لتحديد هوية بطل المسابقة، وذلك بمشاركة ستة من كبار الأندية الليبية: أهلي طرابلس، وأهلي بنغازي، والهلال، والسويحلي، والأخضر، والاتحاد.

وتُقام منافسات سداسي التتويج على مدار خمس جولات في مدينة "ميلانو" الإيطالية، في تجربة فريدة لنقل مباريات البطولة خارج الحدود الليبية، وسط اهتمام كبير من الجماهير، ومتابعة إعلامية مكثفة، لما تحمله هذه المرحلة من إثارة كروية وتحديد مصير اللقب وبطاقات المشاركة في البطولات الإفريقية والعربية الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد مرحلة التتويج صراعًا مصريًا مثيرًا من نوع خاص، إذ يتولى المدرب المصري حسام البدري القيادة الفنية لفريق أهلي طرابلس، في حين يضم فريق الاتحاد الليبي الجناح المصري محمود كهربا، نجم الأهلي السابق، والذي بات أحد العناصر الأساسية في الفريق بعد تألقه اللافت منذ انضمامه.

وتنطلق الجولة الأولى مساء اليوم، حيث يلتقي فريق أهلي طرابلس بقيادة البدري مع نظيره أهلي بنغازي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت ليبيا ومصر، على ملعب "أرينا تشيفيكا"، فيما يواجه الاتحاد بقيادة كهربا فريق الأخضر في التوقيت ذاته على ملعب "تشيتا دي ميدا".

وتأتي هذه المواجهات وسط ترقب كبير من جماهير الكرة الليبية، خاصة أن جميع الفرق المشاركة تملك طموحات مشروعة في المنافسة على اللقب، فضلًا عن الصراع المفتوح على بطاقات التأهل لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وشهدت الفترة الماضية تألقًا لافتًا من محمود كهربا مع الاتحاد الليبي، حيث قدم مستويات قوية دفعت النادي لتفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي من النادي الأهلي المصري، عقب انضمامه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث بلغت قيمة الصفقة 200 ألف دولار، بواقع 125 ألفًا للإعارة، و75 ألفًا مقابل التفعيل الكامل للانتقال.

وأثمر تألق كهربا عن دخوله بقوة في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، الذي يتابع عن قرب أداء اللاعب تمهيدًا لضمه لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة البطولة العربية وضعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الإمارات والأردن، إلى جانب الفائز من مواجهة التصفيات بين الكويت وموريتانيا، على أن تكون أولى مباريات المنتخب أمام المتأهل من تلك المباراة.

وبدأ حلمي طولان، الذي تولى رسميًا قيادة المنتخب المصري الثاني، خطة عمل موسعة لاختيار قوام الفريق، وضم لاعبين مميزين من مختلف الأندية، بما في ذلك العناصر المحترفة في الدوريات العربية.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب من: حلمي طولان مديرًا فنيًا، أحمد حسن مديرًا للمنتخب، ممدوح المحمدي ومحمد نور مدربين عامين، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لتكوين منتخب تنافسي قادر على الظهور المشرف في البطولة المرتقبة.

ويأمل المتابعون في أن تفرز مرحلة سداسي التتويج منافسة نزيهة وقوية تعكس تطور الكرة الليبية، لا سيما مع التواجد المصري الفني واللاعبين المميزين، وهو ما يضفي على البطولة طابعًا عربيًا خاصًا، ويجعل من ميلانو نقطة التقاء للمواهب العربية في هذا الموعد الكروي الكبير.