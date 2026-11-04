«نحصل على كل ما نريده».. ترامب: ليست لدينا خطط وشيكة لمهاجمة إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء بأن واشنطن ليس لديها خطة وشيكة لمهاجمة إيران.

قال ترامب في مقابلة هاتفية مع صحيفة فايننشال تايمز: "يبدو أننا نحصل على كل ما نريده".

وألمح الرئيس الأمريكي إلى رضاه عن الوضع الراهن للمواجهة مع إيران، مع أنه أشار إلى استعداده لمزيد من الحرب إذا لزم الأمر.



وأضاف الرئيس الأمريكي رداً على سؤال حول تلميحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوية بوقوع هجوم هذا الأسبوع: "أنا مستعد، ونحن مستعدون. نحن مسلحون ومستعدون، إذا اضطررنا إلى التحرك، ولكن قد لا يكون هناك سبب لذلك".

في سياق متصل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تستعد لضرب إيران في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أي بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، حيث تتواجد ثلاث حاملات طائرات أمريكية في المنطقة مع استمرار المحادثات مع طهران.