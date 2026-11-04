خالد الغندور: شوقي غريب لن يتولى تدريب المنتخب الأولمبي.. والإعلان عن المدير الفني خلال أيام

قال الإعلامي خالد الغندور إن شوقي غريب المدير الفني لاتحاد الكرة ، لن يتولى تدريب المنتخب الاولمبي، وأبلغ مسؤولي الاتحاد بهذا القرار.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور. شوقي غريب، يشرف بشكل مؤقت على تجهيز قوام للمنتخب الأولمبي وتم الاتفاق على إقامة مبارة ودية في معسكر نوفمبر الجاري وتحديدا يوم ١٧ من نفس الشهر أمام اليابان على ملعب ستاد بتروسبورت.

وتابع، شوقي غريب رشح أكثر من إسم لتدريب المنتخب الأولمبي، وبمجرد الاتفاق على الجهاز الفني واعتماده من مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة.