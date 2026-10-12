شوقي غريب يجتمع بـ وائل رياض لمناقشة برنامج الإعداد للأمم الأفريقية للشباب

اجتمع اليوم، شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مع وائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2007، لمناقشة برنامج الإعداد لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، المقرر لها مارس المقبل.

كان منتخب الشباب قد فاز ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة للأمم الأفريقية، والتي أقيمت مؤخراً بمدينة الإسماعيلية.

من جانبه، أكد شوقي غريب أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، لن يدخر جهداً في توفير إعداد للمنتخب، يتناسب مع بطولة الأمم الأفريقية، من أجل تحقيق الهدف وهو التأهل للمونديال.

وأثنى غريب على أداء المنتخب، خلال البطولة، وفوزه بها في وجود منتخبات كبيرة.