إيزاك يواصل التمرد ضد نيوكاسل من أجل ليفربول

يواصل ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، التمرد ضد ناديه من أجل الانضمام إلى ليفربول، خلال الصيف الحالي.

وكتب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على منصة "إكس": "إيزاك لن يعود إلى تدريبات الفريق هذا الأسبوع، مُركزًا على انتقاله إلى ليفربول بينما ارتباط اسمه بالهلال غير صحيح".

وأضاف: "لن تكون الشروط الشخصية مشكلة أبدًا، فقد اتُخذ القرار قبل أسابيع: إيزاك يُريد ليفربول كأولوية".

وختم: "إيزاك مُدرك أيضًا لاستعداد ليفربول لتقديم عرض قياسي إذا فتح نيوكاسل الباب أمام بيعه، الأمر متروك لفريق نيوكاسل".



نجم ليفربول ينضم إلى بايرن ميونخ



يذكر أن نادي بايرن ميونخ أعلن أمس الأربعاء عن تعاقده مع لويس دياز، لاعب نادي ليفربول، في إطار تدعيم صفوفه للموسم الجديد.

وذكر بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي، أن لويس دياز وقع عقدًا مع النادي حتى نهاية موسم 2028-2029، وسيرتدي القميص رقم 14 مع العملاق البافاري.