شوبير يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي..ما السبب؟

أثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل بشأن إمكانية إقامة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الموسم الجديد.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "X": "أقول من الآن فصاعدًا إن مباراة الأهلي والمصري لن تقام في بورسعيد حتى تهدأ الأوضاع قليلًا. نحتاج إلى وقت لذلك. الأهلي لن يسافر إلى بورسعيد".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري في 8 أغسطس المقبل، وتستمر حتى نهاية مايو 2026.

و في سياق اخر أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026، بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة وأسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الجديد



وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الإثنين، الموافق 29 من شهر سبتمبر القادم، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

ضم النادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية، صفقات جاءت كالتالي:محمود حسن تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمد أحمد سيحا، أحمد مصطفي زيزو، محمد شريف، ياسين مرعي، محمد شكري.