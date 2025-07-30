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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز في الصورة.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير عبد القادر مع الأهلي

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
حمزة شعيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي الأسبق، عن مستجدات موقف الثنائي أليو ديانج وأحمد عبد القادر مع النادي الأهلي، مؤكدًا اقتراب الأول من تجديد عقده، واستمرار الغموض بشأن مستقبل الثاني.

وأوضح شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي، أن مفاوضات تجديد عقد ديانج تسير بشكل إيجابي للغاية، مضيفًا: "اللاعب أبدى مرونة كبيرة في جلسات التفاوض مع محمد يوسف، وتمت معالجة جميع النقاط العالقة بنجاح".

ونفى شوبير ما تردد عن مبالغة ديانج في طلباته المالية، مشيرًا إلى أن اللاعب بات قريبًا جدًا من توقيع عقد جديد مع القلعة الحمراء.

أما بشأن أحمد عبد القادر، فأكد شوبير أن ما أشيع حول عدم رغبة الأهلي في بقائه "غير صحيح تمامًا"، مشددًا على أن اهتمام الزمالك باللاعب كان حقيقيًا، وهو ما تحدث عنه سابقًا "بيقين تام"، على حد وصفه.

 بيراميدز يدخل السباق

وأضاف شوبير: "نادي بيراميدز دخل بقوة في المفاوضات رغم نفيه، وقد يتقدم بعرض رسمي لضم عبد القادر، وهذا أمر وارد ولا يوجد ما يمنعه".

وأكد أن اللاعب لم يحسم قراره بعد، ويتردد بشأن الاستمرار أو الرحيل، كما أنه يرفض الدخول في صفقات تبادلية.

 مستقبل محمد عبد الله

وتطرّق شوبير كذلك إلى موقف اللاعب الشاب محمد عبد الله، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي رينيه ريبييرو معجب بإمكانياته، لكنه يواجه أزمة بسبب كثافة اللاعبين في الخط الأمامي.

واختتم شوبير حديثه قائلاً:"محمد عبد الله تلقى عروضًا من أندية في السعودية وفرنسا، لكن المقابل المالي لم يكن مرضيًا حتى الآن".

أحمد شوبير أحمد عبد القادر الاهلي

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