شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن موقف أحمد عبد القادر في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن موقف أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي .

قال أحمد شوبير، عبر برنامج «حارس الأهلي»، المُذاع عبر قناة الأهلي: "اللاعب أحمد عبدالقادر بيتدرب منفردًا في النادي الأهلي، وهو عايز يعرف موقفه، وفي مفاوضات مع نادي الزمالك أنا واثق من الأمر".

وأضاف: " كمان إن نادي بيراميدز في الصورة، رغم النفي اليوم، ومهتم بقوة بضم أحمد عبدالقادر، ولما لا يتقدم بيراميدز بعرض رسمي للنادي الأهلي، ومش عايز الجمهور يزعل، أهلًا وسهلًا بأي عرض".

وختم : "ريبيرو قال أحمد عبدالقادر يتدرب طالما تعافى، ولم يتحدد مصيره إنه ماشي ولا قاعد، ومفيش عروض رسمية وصلت للنادي الأهلي من القادسية السعودي كما تردد، واللاعب نفسه متردد ومش عايز صفقة تبادلية، وده من حقه بالطبع، ويارب يثبت وجوده".