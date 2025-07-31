قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
عبد العاطي: مصر ستتخذ كافة التدابير بالقانون الدولي لحماية أمنها المائى
منظمة التحرير: الهجوم على مصر والأردن حملة خبيثة بسبب دعم فلسطين
«أسطورة الماء».. حسين المسلم يتوَّج بمكانة العظماء والمشاهير دوليًا بعد مسيرة حافلة في السباحة
بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
شوبير يكشف تفاصيل حديثه مع إمام عاشور بشأن عقده مع الأهلي
الرئيس اللبناني: أطالب بوقف كافة الأعمال العدائية الإسرائيلية على أراضينا
وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
هدير عبدالرازق رد سجون..فجور وزواج عرفي وفيديوهات جنسية وعلقة موت
حالة الطقس اليوم الخمبس 31 يوليو 2025.. ودرجات الحرارة المتوقعة
اقتراب رحيل لاعب جديد من الأهلي بعد وصول عرضين من السعودية وفرنسا
خلال أسابيع... نتنياهو أبلغ بن غفير بقرب تنفيذ مخطط تهجير أهالي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل حديثه مع إمام عاشور بشأن عقده مع الأهلي

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

كشف  الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل حديثه مع  نجم الأهلي إمام عاشور  بشأن حقيقة طلبه بزيادة و تمديد عقده مع الفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية قائلا: "إمام قال لي، والله يا كابتن ما في حاجة.. أنا بتعامل أحسن معاملة من الإدارة والجمهور، الناس في النادي محترمين وقالوا لي عايزين نجدد".

وأضاف شوبير : إمام عقد جلسة مع مسؤولي الأهلي لكنه لم يتم التوصل لاتفاق فيها بشأن العقد الجديد، وأن الطبيعي أن يطلب اللاعب المساواة مع المنضمين الجدد لنفس الفئة الأولى مثل زيزو وتريزيجيه.

علي الجانب الآخر قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية حول وجود مفاوضات من الأبيض مع إمام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي لاستطلاع رأيه بشأن العودة للأبيض في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الزمالك لم يتفاوض مع إمام عاشور على الإطلاق وما تردد مؤخراً شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن الزمالك يرفض الزج بأسمه في أي مفاوضات وهمية، مشيراً إلى أن ما تردد هدفه تحقيق اللاعب لمكاسب من تعديل عقده مع ناديه أو وسيلة ضغط من إمام عاشور على إدارة ناديه لأهداف خاصه به.

وشدد المصدر على أن الزمالك لم يفكر في التفاوض مع اللاعب وما تردد لا أساس له من الصحة.

امام عاشور الاهلي عقد امام عاشور شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 31 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رئيس الوزراء

قبل بدء أغسطس الحار.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن انقطاع الكهرباء

معاش شهري

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاشات

خلال ساعات.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

والد "الأمير النائم"

بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة.. فيديو

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

حالة الطقس

آخر أيام الموجة الحارة.. مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يحضر قمة مهمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في أكتوبر المقبل

أرشيفي

البحرية الأمريكية تعلن تحطم طائرة مقاتلة تابعة لها في وسط كاليفورنيا

ارشيفي

أول تعليق من وزارة المغتربين على اعتراف كندا بالدولة الفلسطينية

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته

أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته
أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته
أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته

طريقة عمل مربى التين أحلى من الجاهزة

طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة

طريقة عمل سموزي المانجو والموز

لنشر7\\طريقة عمل سموزى المانجو والموز
لنشر7\\طريقة عمل سموزى المانجو والموز
لنشر7\\طريقة عمل سموزى المانجو والموز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك أمنمحات الثالث

المزيد