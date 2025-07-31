شوبير يكشف تفاصيل حديثه مع إمام عاشور بشأن عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل حديثه مع نجم الأهلي إمام عاشور بشأن حقيقة طلبه بزيادة و تمديد عقده مع الفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية قائلا: "إمام قال لي، والله يا كابتن ما في حاجة.. أنا بتعامل أحسن معاملة من الإدارة والجمهور، الناس في النادي محترمين وقالوا لي عايزين نجدد".

وأضاف شوبير : إمام عقد جلسة مع مسؤولي الأهلي لكنه لم يتم التوصل لاتفاق فيها بشأن العقد الجديد، وأن الطبيعي أن يطلب اللاعب المساواة مع المنضمين الجدد لنفس الفئة الأولى مثل زيزو وتريزيجيه.

علي الجانب الآخر قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية حول وجود مفاوضات من الأبيض مع إمام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي لاستطلاع رأيه بشأن العودة للأبيض في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الزمالك لم يتفاوض مع إمام عاشور على الإطلاق وما تردد مؤخراً شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن الزمالك يرفض الزج بأسمه في أي مفاوضات وهمية، مشيراً إلى أن ما تردد هدفه تحقيق اللاعب لمكاسب من تعديل عقده مع ناديه أو وسيلة ضغط من إمام عاشور على إدارة ناديه لأهداف خاصه به.

وشدد المصدر على أن الزمالك لم يفكر في التفاوض مع اللاعب وما تردد لا أساس له من الصحة.