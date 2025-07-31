إعلامي يكشف شروط إمام عاشور للتجديد في الأهلي.. 85 مليون جنيه بالموسم

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن آخر التطورات في ملف تجديد عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عبدالجواد في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: “لا توجد أي مشكلة بالنسبة للعلاقة التعاقدية بين إمام عاشور والنادي الأهلي”.

أضاف: "لم يحدث أي تواصل بين إمام وعاشور والزمالك سواء شفهي أو ودي.. وكل ما يتردد حول ذلك شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وتابع: "الأهلي يرغب في وضع إمام عاشور داخل الفئة الأولى المميزة رفقة كل من الشناوي وزيزو وتريزيجيه وبن شرقي.. ليكون اللاعب الخامس داخل هذه الفئة".

وأكمل: “إمام عاشور يرغب في الحصول على 85 مليون جنيه في الموسم بواقع (35 مليون قيمة العقد + 50 مليون جنيه عقد الإعلانات).. ولكن الأهلي قدم عرضًا بإجمالي 65 مليون جنيه”.

وأتم: “إمام عاشور يحصل حاليًا من الأهلي على ما يوازي في الموسم نحو 35 مليون جنيه (20 مليون قيمة العقد + 10/15 مليون عقد الإعلانات)”.