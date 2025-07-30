شوبير يكشف حقيقة تفاوض نادي الزمالك مع إمام عاشور

كشفت تقارير إعلامية عن وجود مفاوضات يجريها ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف إعادته إلى صفوف القلعة البيضاء، رغم صعوبة الأمر في الوقت الحالي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن إدارة النادي الأهلي على علم بتحركات الزمالك تجاه اللاعب، مشيرًا إلى أن هناك تواصل مباشر من جانب ممدوح عباس مع إمام عاشور.

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي سارعت بالرد على هذه التحركات، من خلال تعديل عقد إمام عاشور ورفع راتبه، ليصبح ضمن الفئة الأولى من حيث الأجور داخل الفريق، وذلك تقديرًا لمستواه المتميز وجهوده الكبيرة مع الفريق منذ انضمامه.

وأكد شوبير أن النادي الأهلي يعتبر إمام عاشور أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق، وأنه يمثل عنصرًا لا غنى عنه في تشكيل المدرب.