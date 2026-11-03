الدكتور محمد فريد يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر للترويج لها بين الشركات والمستثمرين الأتراك

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برفعت حصارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والبورصات التركية (TOBB) ورئيس غرفة التجارة الإسلامية، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) بإسطنبول، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، وزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال.

الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري

واستعرض الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، إلى جانب عدد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة، داعيًا إلى قيام الاتحاد بالترويج لهذه الفرص وتعميمها على الشركات والمستثمرين الأتراك المهتمين بالسوق المصري، وتيسير التواصل معهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، لدعم مشاركة الشركات التركية في الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

ومن جانبه استعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية والصناعية واتحادات الأعمال في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون والشراكة بين الشركات المصرية والتركية، كما استعرض عددًا من الفعاليات واللقاءات التي نظمها الاتحاد في العاصمة أنقرة للوفود والشركات المصرية التي زارت تركيا، بهدف التعريف بفرص التعاون المتاحة واستكشاف مجالات جديدة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وفي ختام اللقاء، وجه رفعت حصارجيكلي أوغلو الدعوة للدكتور محمد فريد للمشاركة في افتتاح اجتماعات غرفة التجارة الإسلامية، المقرر عقدها بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، بما يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وتوسيع آفاق الشراكة بين مجتمعات الأعمال.