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ناقد رياضي: عودة إمام عاشور للزمالك هو «الرجوع المستحيل».. فيديو
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: عودة إمام عاشور للزمالك هو «الرجوع المستحيل».. فيديو

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد سمير

أكد الناقد الرياضي عصام سالم أن عودة إمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي، إلى ناديه الأسبق الزمالك صعبة جدًا وتكاد تكون مستحيلة.

وقال عصام سالم، في مستهل كلامه، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه «ليس من مصلحة بيراميدز ولا من مصلحة الأهلي أن يعود الزمالك مرة أخرى للمنافسة، ووقت الجد المصلحة تحكم».

وأردف قائلًا: «من مصلحة بيراميدز أن يبقى الزمالك في المركز الثالث لأنه إذا عاد للمنافسة سيكون على حساب بيراميدز».

وحول الأنباء عن تحرك رجل الأعمال ممدوح عباس من أجل إمكانية عودة إمام عاشور للزمالك، استبعد سالم حدوث ذلك، قائلًا: «مسألة رجوع إمام عاشور للزمالك هو الرجوع المستحيل، وصعب جدًا أن يعود اللاعب للفريق وأن يتقبل جمهور الأبيض عودته».

وحول رأيه في بنود لائحة رابطة الأندية للموسم الجديد، قال سالم: «مندهش من كيفية قبول الأندية لهذه اللائحة الجديدة، ونادي الزمالك ضمن ثلاثة أندية اعترضت، وأخشى من حدوث كوارث بسبب هذه اللائحة».

وتطرق عصام سالم لمسألة عدم خوض الأهلي مواجهاته أمام الإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية، قائلًا: «هل من المنطقي أن جميع الأندية تلعب المباريات في الإسماعيلية ماعدا النادي الأهلي.. هذا الوضع مستمر منذ 13 سنة وهذا ليس معقولًا.

إمام عاشور الأهلي بيراميدز ممدوح عباس

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