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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا .. فهد بن نافل يعلن رحيله عن رئاسة الهلال السعودي

فهد بن نافل
فهد بن نافل

أعلن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، عدم ترشحه لولاية جديدة، بعد 6 سنوات قاد فيه النادي للعديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وكتب بن نافل عبر حسابه على منصة إكس: "مسيرة ابتدأت من المنصة 59 إلى المنصة 70، وما بينهما ستة أعوام من الفخر بالعمل مع رجالٍ على قلب رجّال ساهموا أن يستمر  الهلال أولاً -بفضل الله- كما تأسس ونشأ على أيدي رجالاته ودعم جماهيره الدائم، ليبقى الهلال لنا جميعًا هو مسيرة العمر.

وأضاف: “لكل رحلة منصّة أخيرة.. بقلبٍ يملؤه الامتنان والفخر، كوني فردًا مساهمًا مع زملائي وزميلاتي في مسيرة هذا الكيان العظيم، ليأتي الوقت الذي أسلّم راية قيادة النادي كما كان، أو أفضل ممّا كان -بإذن الله-، مثلما تسلّمتها، وتسلّمها أسلافي، وهذا هو نهج الهلال”.

بن نافل يودع  الهلال


وختم: “أعلن اليوم دعمي المطلق للمرشح القادم لرئاسة شركة نادي الهلال وفق ما ترتئيه مؤسسة أعضاء نادي الهلال، والجمعية العامة لشركة النادي، مفضّلًا بذلك عدم الترشّح في الدورة الانتخابية الجديدة، وإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة، سائلاً المولى القدير أن يوفق الهلال حاضرًا ومستقبلًا”.

فهد بن نافل الهلال بن نافل الهلال السعودي

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