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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الدراجات يحصد ميداليتين في البطولة الإفريقية للمدارس بالجزائر

منتخب الدراجات
منتخب الدراجات
محمد سمير

حقق منتخب مصر للدراجات إنجازًا مميزًا في اليوم الأول من مشاركته في البطولة الإفريقية الأولى للمدارس، المقامة حاليًا في الجزائر، حيث توجت اللاعبة جودي محمد بالميدالية الذهبية في سباق الفردي ضد الساعة، فيما حصد آبي محمد الميدالية الفضية في نفس السباق.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على أن منتخبات مصر تسير في الطريق الصحيح تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد برئاسة الكابتن أيمن علي حسن.

وكان اللاعب سيف الله محمد، نجم منتخب الدراجات، متصدرًا للسباق وكان الأقرب لحصد ميدالية ثالثة للفراعنة، إلا أنه أخطأ الطريق نتيجة غياب الإشارات، ما تسبب في ضياع ميدالية كانت في المتناول لهذا اللاعب الصاعد الواعد.

وحرص الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، على الاتصال بالبعثة لتهنئة الكابتن أحمد مجدي، المدير الفني للمنتخب، واللاعبين على الأداء البطولي والنتائج المتميزة، مطالبًا بمواصلة المشوار وتحقيق المزيد من الميداليات خلال باقي منافسات البطولة.

وأكد رئيس الاتحاد أن حصد ميداليتين في اليوم الأول يُعد إنجازًا كبيرًا، معربًا عن أمله في مواصلة التألق وحصد المزيد من الميداليات خلال الأيام المقبلة، ومشيدًا بما قدمه اللاعبون من أداء مشرف.

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة الإفريقية الأولى للمدارس، ضمن بعثة مصر الرياضية، تضم كلًا من: جودي محمد، إسلام أحمد، يوسف حمدي، فاتيما كريم، نور حسن، سيف الله محمد، يوسف رضا، وآبي محمد، تحت قيادة المدير الفني أحمد مجدي.

وكان مجلس إدارة الاتحاد نجح في توفير معسكر تدريبي قوي خلال الفترة الماضية، لضمان إعداد اللاعبين الدوليين بشكل جيد قبل السفر إلى الجزائر والمشاركة في البطولة.

وحرص كل من الكابتن أيمن علي حسن – رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وهاني سعيد – عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الطريق، وندي الناصر عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على منتخبات السيدات  ونشأت عبد السلام – المدير الإداري للمنتخبات، على مؤازرة  المنتخب وتقديم الدعم لهم قبل السفر من مطار القاهرة الدولي، لتمثيل مصر في هذا الحدث القاري المهم.

وطالب رئيس الاتحاد أعضاء البعثة ببذل أقصى جهد وتقديم أفضل أداء ممكن، والمنافسة على لقب البطولة، من أجل رفع العلم المصري والتتويج بالميداليات الذهبية.

منتخب مصر للدراجات البطولة الإفريقية الأولى للمدارس جودي محمد آبي محمد منتخبات مصر

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