رسميا.. مانشستر سيتي يعلن سادس صفقاته الصيفية

أعلن مانشستر سيتي عن سادس صفقاته الصيفية، في إطار تدعيم صفوفه للموسم المقبل 2025-2026.

وقال السيتي عبر موقعه الإلكتروني: "يسر نادي مانشستر سيتي أن يعلن رسميًا عن التعاقد مع الحارس الإنجليزي جيمس ترافورد قادمًا من نادي بيرنلي، بعقد لمدة 5 سنوات.



وأصبح ترافورد، الذي سيرتدي القميص رقم واحد، سادس صفقة يبرمها النادي هذا الصيف بعد ريان أيت نوري، وتيجاني رايندرز، وماركوس بيتينيلي، وريان شرقي، وسفيري نيبان.

تعليق ترافورد

من جانبه قال ترافورد لموقع مانشستر سيتي: "العودة إلى سيتي لحظة خاصة وفارقة بالنسبة لي ولعائلتي، لطالما حلمت بأن أعود يومًا ما إلى مانشستر سيتي، هذا هو المكان الذي أعتبره منزلي – نادٍ فريد من نوعه يضم أشخاصًا رائعين يجعلونه مميزًا للغاية“.

وأضاف: “أنا متحمس جدًا وفخور بأن أتيحت لي الفرصة للعمل تحت قيادة بيب ومع مجموعة من اللاعبين العالميين“.

وواصل: “أنا لا أزال صغيرًا وطموحًا وأتطلع للتعلم والتطور، ولا يوجد مكان أفضل من مانشستر سيتي لتحقيق هذا الهدف“.

وختم: “أتطلع أيضًا لخوض أول مباراة لي أمام جماهير السيتي الرائعة، وسأبذل كل ما في وسعي لمساعدة هذا النادي الكبير على تحقيق المزيد من النجاحات“.