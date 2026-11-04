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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر محاكمة 15 متهمًا بخلية دار السلام .. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم محاكمة 15 متهمًا بخلية دار السلام، في القضية رقم 6724 لسنة 2026، جنايات دار السلام.
 

تفاصيل أمر الإحالة

ووجّه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها. ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة 15 متهما بخلية دار السلام

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