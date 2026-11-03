الداخلية: إيقاف ضابط شرطة عن العمل لمخالفته ثوابت الوزارة

أعلنت وزارة الداخلية إيقاف أحد ضباط الشرطة عن العمل وإحالته للتحقيق، على خلفية مشاركته في أعمال مع أحد الأشخاص، بالمخالفة لثوابت وتقاليد العمل الشرطي.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الضابط، ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن الواقعة، للوقوف على ملابسات مشاركته في تلك الأعمال ومدى مخالفتها للقواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل الوزارة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في إطار الحرص على الالتزام بثوابت المؤسسة الأمنية وتقاليد العمل الشرطي.









