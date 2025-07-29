إما تفوز أو تموت.. إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة

أثار إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، الجدل برسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

كتب إمام عاشور: «لا تستسلم أبدًا، إما تفوز أو تموت وأنت تحاول».

وعلى الجانب الاخر اتفقت إدارة بتروجت مع نظيرتها في الأهلي على إقامة مباراة ودية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد السلام.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره إنبي بهدفين دون مقابل، في إطار منافسات مباراة ودية.

وتُوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25، للمرة رقم 45 في تاريخ القلعة الحمراء.