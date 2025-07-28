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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة على إنستجرام.. ماذا يقصد؟

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

شارك نجم الأهلي إمام عاشور  متابعيه منشورا غامضا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و كتب إمام عاشور : و عسي الله يعوض كل من طال صبره.

علي الجانب الآخر تعود بعثة الأهلى إلى القاهرة، بعد انتهاء المعسكر التونسى، والذى خاض خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام الملعب ثم البنرزتى استعدادا للموسم الجديد.


ومنح الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات ثم خوض مواجهتين وديتين بالقاهرة.
واكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن معسكر إعداد الأهلي بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبييرو: الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد.

وتابع: نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت.

واختتم المدير الفني تصريحاته: لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها.

امام عاشور ارقام امام عاشور الاهلي

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