مدحت شلبي: عندي همسة عتاب للمسؤولين في الأهلي

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسائل نارية إلى مسؤولي النادي الأهلي بسبب الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والذي انتقل إلى صفوف فريق كولومبوس الأمركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق النادي الأهلي على بيع وسام أبوعلى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية. وقامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب، وفقًا للنظام المتبع هناك، فيما خضع وسام أبوعلى للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا عندي همسة عتاب للمسؤولين في النادي الأهلي، مينفعش يتعمل بيان وتقولوا بشكل نهائي تم رفض العروض المقدمة لـ وسام أبوعلى، واللاعب مستمر مع الفريق، وبعدين اللاعب يمشي".

وأضاف: “اصبروا واهدوا شوية، شوفوا الدنيا هتمشي ازاي، لأن وسام أبوعلى، سبق وعمل نفس القصة مع ناديه السابق قبل انضمامه للأهلي، أعلن العصيان على ناديه السويدي كي ينتقل للنادي الأهلي، دي سكته يعني، وعمل نفس القصة مع الأهلي”.

وتابع: “مباراة الأهلي وبورتو، هي اللي علت وسام أبوعلى، لولا مباراة بورتو، مكنش حد دور عليه، هو لاعب كويس ولكن أهدافه في الدوري المصري لا تعني الكثير”.