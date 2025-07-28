قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ملعب جولف.. رئيس الوزراء البريطاني يلتقي ترامب لبحث تطورات غزة
الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم
حبس تشكيل عصابي متهم بمحاولة ترويج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه
ما هي صفات الذين يدخلون الجنة بغير حسام؟.. أمر واحد يجعلك منهم
هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
شاومي توقف الدعم رسميا لهذه الهواتف.. هل جهازك بينها؟
الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات
هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟.. الأزهر يوضح رأي الشرع
سعر أغلى العملات العربية في مصر يوم الإثنين
وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن محادثات سلام في ماليزيا بين كمبوديا وتايلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدحت شلبي: عندي همسة عتاب للمسؤولين في الأهلي

مدحت شلبي
مدحت شلبي
يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسائل نارية إلى مسؤولي النادي الأهلي بسبب الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والذي انتقل إلى صفوف فريق كولومبوس الأمركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق النادي الأهلي على بيع وسام أبوعلى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية. وقامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب، وفقًا للنظام المتبع هناك، فيما خضع وسام أبوعلى للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا عندي همسة عتاب للمسؤولين في النادي الأهلي، مينفعش يتعمل بيان وتقولوا بشكل نهائي تم رفض العروض المقدمة لـ وسام أبوعلى، واللاعب مستمر مع الفريق، وبعدين اللاعب يمشي".

وأضاف: “اصبروا واهدوا شوية، شوفوا الدنيا هتمشي ازاي، لأن وسام أبوعلى، سبق وعمل نفس القصة مع ناديه السابق قبل انضمامه للأهلي، أعلن العصيان على ناديه السويدي كي ينتقل للنادي الأهلي، دي سكته يعني، وعمل نفس القصة مع الأهلي”.

وتابع: “مباراة الأهلي وبورتو، هي اللي علت وسام أبوعلى، لولا مباراة بورتو، مكنش حد دور عليه، هو لاعب كويس ولكن أهدافه في الدوري المصري لا تعني الكثير”.

مدحت شلبي الفلسطيني وسام أبوعلى فريق كولومبوس الأمركي الدوري الأمريكي مباراة الأهلي وبورتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 ينطلق رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

إعلان تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.6% والأسنان 92.4% والصيدلة 91.6% .. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

الكهرباء

أسباب فنية جاري العمل على كشفها.. أول تعليق من الكهرباء على أزمة الجيزة

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس ترد على ما تم تداوله حول الحالة الصحية للدكتورة نهى محمد هاني

كلية

الراتب بالدولار.. 12 كلية تخصصاتها مطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يطلق أول منصة إلكترونية للتدريب في مصر (EGTAP)

بالصور

مدير أمن سوهاج الجديد يتفقد الشوارع.. ويؤكد: أمن المواطن أولويتي

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج

الزمالك يكرم الطفل أحمد إبراهيم بمنحه كارنية عضوية تقديرا لحبه للنادي

الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد

حكاية «نورزاد» زهرة الجنة.. دخلت المستشفى سيرا وخرجت منها لـ الطب الشرعي| صور

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

فيديو

ياسمين الخطيب وسوزي الاردنية

بسبب 100 ألف جنيه.. أزمة بين سوزي الأردنية وياسمين الخطيب

ازمة شقيقة منه عرفه

كسر الألعاب واتخانق معاها.. شقيقة منة عرفة تحرر محضرا ضد طليقها

اخر تطورات أنغام الصحية

بعد صمت طويل.. أنغام تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد