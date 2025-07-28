اصبروا شوية.. عرض بيراميدز سبب رفض لاعب الأهلي تجديد العقد

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن تقديم نادي بيراميدز عرضًا للمالي أليو ديانج، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مما دفع اللاعب لتأجيل مفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات خلال برنامجه المذاع على "قناة الحياة": "ديانج باقي له سنة في عقده مع الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عقد جلس معه خلال الفترة الأخيرة واللاعب قال للأهلي لا، أصبروا شوية".

وأضاف: “إحنا عرفنا سبب رفض ديانج التجديد للأهلي، والسبب هو إن بيراميدز عرض على ديانج راتب 2 مليون دولار في الموسم الواحد، وقرار بيراميدز لأنه عايز يمنع اللاعب من التجديد للأهلي”.

وتابع: “الأندية بتلاعب بعض والمنافسة مش في الملعب بس، المنافسة خارج الملعب، بيلاعبوا بعض خارج الملعب، ودي شطارة مش حاجة غير مشروعة”.