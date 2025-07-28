مدرب بيراميدز غاضب من موعد افتتاح الدوري: صحة اللاعبين في خطر

أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز بطل أفريقيا، استياءه الشديد من القرار الصادر عن رابطة الأندية المحترفة بشأن تحديد موعد مباراة فريقه أمام وادي دجلة في افتتاح النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز.





اعتراض على توقيت المباراة









أعرب يورتشيتش عن تعجبه الشديد من إقامة المباراة في الخامسة مساءً، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة في مصر حاليًا تتجاوز 45 درجة مئوية، وهو ما يُشكل خطورة بالغة على صحة اللاعبين والأجهزة الفنية.



خطر صحي يهدد اللاعبين

المدير الفني الكرواتي أكد أن الأمر لا يرتبط بالمنافسة أو الشكوى من الظروف الرياضية، بل هو قضية صحية بحتة تتعلق بحماية حياة اللاعبين وكل من يشارك في اللقاء من طواقم فنية وطبية وتنظيمية، موضحًا أن اللعب في هذا التوقيت القاتل يُعرض الجميع لخطر جسيم.

مناشدة عاجلة للمسؤولين

طالب يورتشيتش بضرورة تدخل عاجل من جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزير الرياضة، لإعادة النظر في موعد المباراة وكل المواجهات التي تُقام في أوقات مشابهة. وشدد على أهمية تعديل مواعيد المباريات بما يتماشى مع الظروف المناخية القاسية حفاظًا على سلامة عناصر اللعبة.

دعوة لحماية اللعبة

اختتم المدير الفني حديث، أن مسؤولية حماية اللاعبين يجب أن تكون أولوية قصوى لدى القائمين على تنظيم الدوري، معتبرًا أن تجاهل هذه المخاطر يُعد تقصيرًا كبيرًا لا يمكن السكوت عنه.



