يواجه الأهلي فى الأسبوع الخامس.. تعرف على مباريات بيراميدز في الدوري

أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 / 2026 عن مواجهة بيراميدز مع وادى دجلة فى الاسبوع الأول لبطولة الدوري.

وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت مباريات بيراميدز فى الدور الأول كالتالي:

الجولة الأولى .. بيراميدز أمام وادى دجلة

الجولة الثانية مع الإسماعيلي

الجولة الثالثة.. المصرى أمام بيراميدز

الجولة الرابعة.. بيراميدز أمام مودرن سبورت.

الجولة الخامسة الأهلى أمام بيراميدز.

الجولة السادسة .. بيراميدز باى .

الجولة السابعة.. بيراميدز أمام زد.

الجولة الثامنة.. كهرباء الإسماعيلية أمام بيراميدز.

الجولة التاسعة.. بيراميدز أمام طلائع الجيش

الجولة العاشرة .. بتروجت أمام بيراميدز .

الجولة الحادية عشرة.. بيراميدز أمام فاركو .

الجولة الثانية عشرة.. انبى أمام بيراميدز .

الجولة الثالثة عشرة.. بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى .

الجولة الرابعة عشرة.. بيراميدز مع المقاولون.

الجولة الخامسة عشر.. البنك الأهلى مع بيراميدز.

الجولة السادسة عشرة ..بيراميدز أمام الجونة .

الجولة الثامنة عشرة.. سموحة مع بيراميدز .

الجولة التاسعة عشرة ..غزل المحلة مع بيراميدز

الجولة العشرون.. بيراميدز مع الزمالك .

الجولة الحادية والعشرون .. حرس الحدود أمام بيراميدز.

يقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين، تبدأ الأولى بدوري من دور واحد، يخوض خلاله كل فريق 17 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الأندية المنافسة على اللقب والمراكز القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتصارعة على البقاء، حيث يهبط بنهاية الموسم 4 أندية..