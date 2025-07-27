وديتين جديدتين لـ بيراميدز استعدادا للموسم الجديد

قال أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، إن الفريق سيخوض مباراتين وديتين بالقاهرة في ختام تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد ومباريات الدوري الممتاز.

أوضح زاهر أن بيراميدز سيعود إلى القاهرة قادما من اسطنبول بعد انتهاء معسكره الخارجي في تركيا مساء الثلاثاء، على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة يومين بعد العودة والمعسكر التدريبي القوي.

أضاف المدير الإداري أن الفريق سيستأنف تدريباته بعد الراحة، بداية من يوم الجمعة ١ أغسطس على فترتين قبل أن يواجه سيراميكا كليوباترا وديا يوم ٢ أغسطس ، ثم يواجه أسوان في اليوم التالي ٣ أغسطس ، على أن تقام المباراتين على استاد الدفاع الجوي.

يذكر أن قرعة الدوري الممتاز أوقعت فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم ٨ أغسطس المقبل.