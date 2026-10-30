رئيس هيئة الاستثمار يبحث بميلانو تعزيز الشراكات الاستثمارية بين مصر وإيطاليا

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمثل شريكا استثماريا استراتيجيا ومركزا للإنتاج والتصدير، بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة في منتدى الأعمال العربي الإيطالي بمدينة ميلانو الإيطالية، في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، وبحث فرص إقامة شراكات جديدة بين مجتمعات الأعمال العربية والإيطالية.

وأوضح عوض أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات المصرية الإيطالية إلى مرحلة التكامل الإنتاجي والصناعي، من خلال الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

وأضاف أن مشاركة الهيئة في المنتدى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإيطاليا.

وأشار إلى أن مصر توفر للشركات الإيطالية منصة تنافسية للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من شبكة اتفاقياتها التجارية، مؤكدا التزام الهيئة بدعم المستثمرين في مختلف مراحل مشروعاتهم، وداعيا الشركات الإيطالية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتوسع في السوق المصرية، بما يحقق المصالح المشتركة والمستدامة.