قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرب نفطي يثير القلق في الإمارات.. إغلاق شواطئ ومناطق ساحلية بـ 3 إمارات احترازيًا
وزير التخطيط: التمويل المناسب وتوجيهه للأولويات الوطنية أبرز تحديات التنمية
السيسي يوجه دعوة لقيادات المجر لزيارة القاهرة ويشيد بتجربة ماكس هرتس باشا
محاكمة 70 متهما في قضية اللجان الإدارية للإخوان بمدينة نصر.. الأحد
رئيس وزراء المجر يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة الإستراتيجية
السيسي من بودابست: حل الدولتين السبيل لتحقيق السلام ونرفض تهجير الفلسطينيين
ملايين المشاهدات والإعجابات.. كواليس اعترافات روكي أحمد في نشر فيديوهات خادشة بالتجمع| خاص
إصابة 12 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس
رئيس وزراء المجر يستقبل الرئيس السيسي داخل البرلمان ويطلعه على التاج الملكي المقدس
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن منطقة جازان.. وعودة الأوضاع إلى طبيعتها
وزير الخارجية من بودابست: نتطلع إلى تحويل الشراكة الإستراتيجية مع المجر إلى مشروعات تحقق مصالح الشعبين
السيسي وماچار يبحثان التعاون في الطاقة والغاز وفرص الاستثمار بمنطقة قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الاستثمار يبحث بميلانو تعزيز الشراكات الاستثمارية بين مصر وإيطاليا

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار
أ ش أ

 أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمثل شريكا استثماريا استراتيجيا ومركزا للإنتاج والتصدير، بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة في منتدى الأعمال العربي الإيطالي بمدينة ميلانو الإيطالية، في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، وبحث فرص إقامة شراكات جديدة بين مجتمعات الأعمال العربية والإيطالية.

وأوضح عوض أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات المصرية الإيطالية إلى مرحلة التكامل الإنتاجي والصناعي، من خلال الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بما يدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

وأضاف أن مشاركة الهيئة في المنتدى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإيطاليا.

وأشار إلى أن مصر توفر للشركات الإيطالية منصة تنافسية للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من شبكة اتفاقياتها التجارية، مؤكدا التزام الهيئة بدعم المستثمرين في مختلف مراحل مشروعاتهم، وداعيا الشركات الإيطالية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتوسع في السوق المصرية، بما يحقق المصالح المشتركة والمستدامة.

الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

محرك "ألترافان"

بريطانيا تخصص دعما يصل إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني لرولز رويس لتطوير محرك ألترافان

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني يؤكد تضامن بلاده مع البحرين ويدعو إلى استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

السعودية

السعودية تعلن اعتراض طائرة مسيرة وصاروخ باليستي أطلقهما الحوثيون

بالصور

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

تحفة معمارية.. نظرة على دير منحوت بصخور جبل المقطم في مصر يجذب المحليين والسياح

مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد