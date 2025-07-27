جدول مباريات بيراميدز ‏في الموسم الجديد للدوري المصري 2025-2026

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، قرعة مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026، بنظام مختلف.

وأسفرت القرعة عن خوض فريق بيراميدز ‏تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عددًا من المواجهات القوية، تبدأ بمباراة وادي دجلة‏.

ويقام الموسم الجديد من الدوري بنظام مختلف، حيث يتكون من مرحلة أولى بنظام الدور الواحد بين 21 فريقًا، قبل أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق السبعة الأوائل للمنافسة على اللقب، والثانية تضم 14 فريقًا يتنافسون لتفادي الهبوط، على أن يهبط 4 أندية بنهاية الموسم، ويصعد 3.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة يوم 8 أغسطس 2025، وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2026.

جدول مباريات بيراميدز في الدوري الجديد

الجولة 1: وادي دجلة × بيراميدز – ملعب السلام

الجولة 2: بيراميدز × الإسماعيلي – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 3: المصري × بيراميدز– ملعب برج العرب

الجولة 4: بيراميدز × مودرن سبورت – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 5: الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 6: بيراميدز (راحة – باي)

الجولة 7: بيراميدز × زد – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 8: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – ملعب الإسماعيلية

الجولة 9: بيراميدز × طلائع الجيش – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 10: بيراميدز × بتروجت – ملعب بتروسبورت

الجولة 11: بيراميدز × فاركو – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 12: إنبي × بيراميدز – ملعب بتروسبورت

الجولة 13: بيراميدز× الاتحاد السكندري – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 14: بيراميدز × المقاولون العرب – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 15: البنك الأهلي × بيراميدز – ملعب القاهرة

الجولة 16: بيراميدز× الجونة – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 17: سموحه × بيراميدز - ملعب برج العرب

الجولة 18: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 19: غزل المحلة × بيراميدز – ملعب غزل المحلة

الجولة 20: بيراميدز × الزمالك – ملعب الدفاع الجوي

الجولة 21: حرس الحدود × بيراميدز– ملعب المكس