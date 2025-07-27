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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على مباريات الأهلي في الدور الأول للدوري

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز موسم2025ـ2026 بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجرت اليوم بحضور ممثلي الأندية.

 وجاءت مباريات الأهلي خلال الدور الأول كالتالي:

 الجولة الأولى. مودرن سبورت × الأهلي على استاد القاهرة.

 الجولة الثانية. الأهلي × فاركو. على استاد القاهرة .

 الجولة الثالثة.: «باي». 

الجولة الرابعة. غزل المحلة × الأهلي على استاد غزل المحلة.

 الجولة الخامسة. الأهلي × بيراميدز على استاد القاهرة .

 الجولة السادسة. انبي × الأهلي. على استاد المقاولون العرب .

 الجولة السابعة. الأهلي × سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة.

 الجولة الثامنة. حرس الحدود × الأهلي على استاد برج العرب . 

الجولة التاسعة. الأهلي × الزمالك على استاد القاهرة

 الجولة العاشرة كهربا الإسماعيلية × الأهلي على استاد السويس الجديد . 

الجولة الحادية عشرة. الأهلي × الاتحاد على استاد القاهرة . 

الجولة الثانية عشرة. بتروجت × الأهلي على استاد الكلية الحربية. 

الجولة الثالثة عشرة. الأهلي× المصري على استاد برج العرب .

الجولة الرابعة عشرة الأهلي× الإسماعيلي على استاد برج العرب.

 الجولة الخامسة عشرة طلائع الجيش × الأهلي على استاد الكلية الحربية.

الجولة السادسة عشرة الأهلي × وادي دجلة على استاد القاهرة.

 الجولة السابعة عشرة البنك الأهلي × الأهلي على استاد القاهرة.

 الجولة الثامنة عشرة الأهلي × الجونة على استاد القاهرة .

 الجولة التاسعة عشرة . سموحة × الأهلي على استاد برج العرب. 

الجولة العشرين الأهلي × زد. على استاد القاهرة .

 الجولة الحادية والعشرون المقاولون العرب × الأهلي على استاد المقاولون العرب. 

تبدأ منافسات الدوري بشكل رسمي يوم ٨ أغسطس المقبل، ويخوض كل فريق من الأندية المشاركة في البطولة ٢٠ مباراة خلال الدور الأول فيما سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في المرحلة الثانية للمسابقة على أن تضم المجموعة الأولى الفرق من الأول إلى السابع للمنافسة على اللقب. المجموعة الثانية تضم الفرق من الثامن إلى الـ٢١ لترتيب المراكز.

النادي الأهلي قرعة الدوري الدوري المصري محمد يوسف ريبيرو

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