كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات طه عزت، مدير المسابقات برابطة الأندية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال طه عزت :"بيراميدز لن يخوض الجولة السادسة من الدوري بسبب مواجهة أوكلاند في كأس إنتركونتيننتال".



وقال طه عزت: "لائحة كل موسم يحدث بها تغييرات في العالم كله، وليس في مصر فقط."

وأضاف في تصريحات اخري : "اللائحة واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى توضيح، وبند 17 بالكامل يتحدث عن حالات الانسحاب."

وتابع: "الأهلي ينطبق عليه بند 17.4 الخاص بتأخر الوصول، وبالتالي يُعتبر منسحبًا."

وأشار إلى أن: "الأهلي طُبّق عليه بند 17.8، بخصم ثلاث نقاط، بجانب اعتباره مهزومًا 3-0."

وأكد: "سبب تعديل القرار بإلغاء خصم النقاط هو مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية، بعد شكوى قدمها الأهلي."

واستكمل: "الرابطة اتخذت القرار بناءً على بند (الظروف الطارئة)، واعتبرت أن الموسم استثنائي، ومن ثم فإن إعلان الجدول بشكل غير كافٍ قبل المباراة، ومنع اتحاد الكرة من استقدام حكام أجانب، يُعد ظرفًا طارئًا."