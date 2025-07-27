مباريات بيراميدز فى الدور الأول بالدوري المصري

أقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.
ويقدم لكم موقع صدي البلد الإخبارى مباريات نادي بيراميدز فى الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.
الجولة الأولى : وادى دجلة
الجولة الثانية :الإسماعيلي
الجولة الثالثة: المصرى
الجولة الرابعة: مودرى سبورت.
الجولة الخامسة: الأهلى.
الجولة السادسة: باى .
الجولة السابعة: زد.
الجولة الثامنة: كهرباء الإسماعيلية
الجولة التاسعة: طلائع الجيش
الجولة العاشرة: بتروجت
الجولة الحادية عشرة: فاركو .
الجولة الثانية عشرة: انبى
الجولة الثالثة عشرة: الاتحاد السكندرى .
الجولة الرابعة عشرة: المقاولون العرب.
الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلى.
الجولة السادسة عشرة : الجونة .
الجولة الثامنة عشرة: سموحة.
الجولة التاسعة عشرة: غزل المحلة.
الجولة العشرون: الزمالك
الجولة الحادية والعشرون: حرس الحدود .