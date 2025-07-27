مباريات بيراميدز فى الدور الأول بالدوري المصري

أقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.



ويقدم لكم موقع صدي البلد الإخبارى مباريات نادي بيراميدز فى الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

الجولة الأولى : وادى دجلة

الجولة الثانية :الإسماعيلي

الجولة الثالثة: المصرى

الجولة الرابعة: مودرى سبورت.

الجولة الخامسة: الأهلى.

الجولة السادسة: باى .

الجولة السابعة: زد.

الجولة الثامنة: كهرباء الإسماعيلية

الجولة التاسعة: طلائع الجيش

الجولة العاشرة: بتروجت

الجولة الحادية عشرة: فاركو .

الجولة الثانية عشرة: انبى

الجولة الثالثة عشرة: الاتحاد السكندرى .

الجولة الرابعة عشرة: المقاولون العرب.

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلى.

الجولة السادسة عشرة : الجونة .

الجولة الثامنة عشرة: سموحة.

الجولة التاسعة عشرة: غزل المحلة.

الجولة العشرون: الزمالك

الجولة الحادية والعشرون: حرس الحدود .