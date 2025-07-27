ملاعب مباريات بيراميدز في الدور الأول 2025-2026.. تعرف عليها

أقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.



ويقدم لكم موقع “صدى البلد” الإخباري، ملاعب مباريات نادي بيراميدز فى الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

الجولة الأولى .. وادى دجلة.. ستاد ملعب السلام

الجولة الثانية.. بيراميدز.. ستاد ملعب الدفاع الجوي

الجولة الثالثة.. المصري.. ستاد ملعب برج العرب

الجولة الرابعة.. مودرن سبورت.. ستاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة.. الأهلى.. ستاد القاهرة

الجولة السادسة .. بيراميدز باى .

الجولة السابعة.. زد ملعب.. ستاد الدفاع الجوي

الجولة الثامنة.. كهرباء الإسماعيلية.. ستاد الإسماعيلية

الجولة التاسعة.. طلائع الجيش .. ستاد الدفاع الجوي

الجولة العاشرة .. بتروجت.. ستاد بترو سبورت

الجولة الحادية عشرة.. فاركو.. ستاد الدفاع الجوي

الجولة الثانية عشرة.. إنبي.. ستاد بترو سبورت

الجولة الثالثة عشرة.. الاتحاد السكندري.. ستاد الدفاع الجوي

الجولة الرابعة عشرة.. المقاولون العرب.. ستاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة عشر..البنك الأهلي.. ستاد القاهرة

الجولة السادسة عشرة .. الجونة.. ستاد الدفاع الجوي

الجولة الثامنة عشرة..سموحة.. ستاد برج العرب

الجولة التاسعة عشرة ..غزل المحلة.. ستاد ملعب غزل المحلة..

الجولة العشرون.. الزمالك.. ستاد الدفاع الجوي

الجولة الحادية والعشرون .. حرس الحدود.. ستاد ملعب المكس