المقاولون العرب بالمجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

أسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية قرعة بطولة كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجديد 2025-2026، تواجد المقاولون في المجموعة الأولى رفقة الأهلي.

وشهدت مراسم القرعة تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

وتقام البطولة بمشاركة 21 فريقًا، وهم نفس الأندية التي تتواجد في منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ، وأجرت الرابطة، قرعة البطولة اليوم الأحد، في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية بعد قرعة الدوري المصري الممتاز.

مجموعة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر موسم 2025 -2026

المجموعة الأولى

- الأهلي

- سيراميكا كليوباترا

- فاركو

- طلائع الجيش

- إنبي

- غزل المحلة

- المقاولون العرب