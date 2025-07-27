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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب بالمجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

المقاولون العرب
المقاولون العرب
إسلام مقلد

أسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية قرعة بطولة كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجديد 2025-2026، تواجد المقاولون في المجموعة الأولى رفقة الأهلي.

وشهدت مراسم القرعة تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

وتقام البطولة بمشاركة 21 فريقًا، وهم نفس الأندية التي تتواجد في منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ، وأجرت الرابطة، قرعة البطولة اليوم الأحد، في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية بعد قرعة الدوري المصري الممتاز.

مجموعة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر موسم 2025 -2026

المجموعة الأولى
- الأهلي

- سيراميكا كليوباترا

- فاركو

- طلائع الجيش

- إنبي

- غزل المحلة

- المقاولون العرب

قرعة بطولة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر المقاولون قرعة بطولة كأس الرابطة

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