النصر السعودي يحسم صفقة جواو فيليكس ويقترب من ضم أنتوني لتعزيز القوة الهجومية

تواصل إدارة نادي النصر السعودي تحركاتها القوية في سوق الانتقالات الصيفية، في إطار خطة تستهدف تعزيز صفوف الفريق بعناصر من العيار الثقيل قادمة من الدوريات الأوروبية الكبرى، تماشيًا مع طموحات "العالمي" في التتويج بجميع البطولات المحلية والقارية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أنهى النصر بالفعل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه الرسمي للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

في الوقت ذاته، يعمل النصر على إعادة هيكلة قائمة الأجانب داخل الفريق، حيث تتجه النية للاستغناء عن بعض اللاعبين، أبرزهم البرتغالي أوتافيو مونتيرو والإسباني إيمريك لابورت، من أجل إفساح المجال أمام التعاقد مع أسماء جديدة أكثر تأثيرًا على المستوى الفني.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي الفرنسي المتخصص في سوق الانتقالات سانتي أونا، عبر موقع "فوت ميركاتو"، أن إدارة النصر تقدمت بعرض رسمي إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي أنتوني، في صفقة ضخمة تستهدف تعزيز الجبهة الهجومية للنادي.

وأوضح أونا أن النصر يسعى لضم أنتوني بالتوازي مع فيليكس، في مشروع طموح لتكوين ثلاثي هجومي ناري إلى جانب النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، ما يهدد بقوة خطوط دفاع الخصوم في الدوري السعودي.

وتأتي هذه التحركات في وقت أصبح فيه موقف أنتوني مع مانشستر يونايتد غامضًا، بعد أن قرر المدير الفني الجديد للنادي الإنجليزي، البرتغالي روبين أموريم، استبعاد اللاعب من معسكر الإعداد للموسم الجديد، ما فتح الباب أمام خروجه من قلعة "أولد ترافورد" خلال فترة الانتقالات الجارية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة، سواء في صفقة أنتوني أو مستقبل بعض اللاعبين الحاليين في النصر، في ظل الرغبة الكبيرة لدى الإدارة في بناء فريق متكامل قادر على المنافسة على كافة البطولات المحلية والآسيوية.