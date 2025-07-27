كشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات طبيب بيراميدز الدكتور مصطفى المنيري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال طبيب بيراميدز:"رمضان صبحي يعاني من شد خفيف في العضلة الضامة ويخضع لأشعة لتحديد فترة الغياب".

وحقق بيراميدز، الفوز على قاسم باشا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على ملعب قاسم باشا في ثاني وديات بيراميدز في معسكر تركيا.

وأوضح المنيري، أن رمضان صبحي شعر بشد خفيف في العضلة الضامة خلال التدريب الذي سبق المباراة باسطنبول، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من اللقاء الودي، على أن يجري آشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة وموعد مشاركته في التدريب الجماعي، حيث يؤدي تدريبات تأهيلية حاليا في الجيم تمهيدا للعودة سريعا.