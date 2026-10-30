تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أ ش أ

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع و702 شاحنة و183 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4 سفن و4000 طن بضائع و244 شاحنة و145 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و11000 طن بضائع و458 شاحنة و38 سيارة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة" POSEIDON EXPRESS"، بينما غادرت ثلاث سفن وهى ALCUDIA EXPRESS و، PAN LILI والحرية.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 4700 طن بضائع و226 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى الحسين، وسينا، وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1089 راكبا بموانيها.