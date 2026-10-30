معرضان للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية لدعم المشروعات الصغيرة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية تنظيم معرض "كرافت كورنر" بنادي المعلمين، ومشاركة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة في معرض "إيجي كرافت" بمكتبة الإسكندرية، في إطار دعم الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير منافذ مجانية لترويج المنتجات وبيعها، بما يسهم في زيادة دخل الأسر وتحقيق التنمية الشاملة.

وتأتي هذه الفعاليات استجابة لتوجيهات محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير أماكن مجانية لأصحاب المشروعات لعرض منتجاتهم وتسويقها.

وذكر حي شرق الإسكندرية أن إدارة "مشروعك" بالحي نظمت، بالتعاون مع جمعية رعاية حقوق أصحاب المعاشات المبكرة، معرض "كرافت كورنر" بنادي المعلمين بالإسكندرية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وبحضور قيادات المحافظة.

وأقيم المعرض على مدار يومين، وضم مجموعة متنوعة من المنتجات والمعروضات، شملت المشغولات اليدوية والجلدية والملابس، ومنتجات أسوان من العطارة، والإكسسوارات والعطور، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وبجودة عالية.

وأكد الحي حرصه على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم كافة سبل الدعم لمبادرة "مشروعك"، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات خاصة تسهم في رفع المستوى المعيشي والحد من البطالة ودفع عجلة الإنتاج.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية في فعاليات معرض "إيجي كرافت"، الذي أقيم بالقاعتين الشرقية والغربية بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 80 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والمشغولات اليدوية، إلى جانب منتجات الأغذية الصحية والحلويات والمنسوجات والملابس، فضلًا عن مشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية من مختلف المحافظات، بما يعكس تنوع الحرف والمنتجات المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام أصحاب المشروعات للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وشهد المعرض حضور قيادات الغرفة التجارية بالإسكندرية، ونواب مجلس النواب، والمهندس حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين، إلى جانب نخبة من عضوات جمعية سيدات أعمال الإسكندرية.