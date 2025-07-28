طارق العشري: الأهلي نادي النفس الطويل في مصر.. وبيراميدز سيقلق القطبين

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري ان فريق بيراميدز مرشح بقوة لحصد لقب الدوري الموسم المقبل



وقال العشري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بيراميدز منذ ظهوره وهو كل موسم أداءه في تصاعد مستمر والموسم الماضي كان منافسات شرسا

واضاف: بيراميدز اكتسب خبرات قوية في وقت قصير للغاية في ظل تواجد الاهلي والزمالك وشئ يحسب لهم

وتابع: بيراميدز منافس سيسبب قلق للأهلي والزمالك، والأبيض تراجع عن المنافسة عن لقب الدوري الموسم الماضي وهذا لن يتكرر هذا الموسم

وأردف: بيراميدز ما يحتاجه فقط هو الاستمرارية، وحال استمراريته سيرهق الأندية الكبرى مثل الاهلي والزمالك

واختتم العشري تصريحاته: النادي الاهلي اهم ما يمتاز به هو النفس الطويل والموسم الماضي هو خير دليل على كلامي والأحمر جاء من بعيد وتوج بالدوري