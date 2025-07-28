عدد الجمهور لحضور مباراة الأهلي والزمالك بالموسم الجديد.. سويلم يوضح

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، انه لن يتم تأجيل اي مباراة في الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا تأجيلات في دوري الموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز بأي حال من الأحوال.

وأضاف: لا أعتقد إن مباراة القمة المقبلة بين الاهلي والزمالك من بطولة الدوري الممتاز ستكون بالسعة الكاملة

وتابع: "لا خلافات بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية دول "حبايب"

وأشار إلى أن هاني أبو ريدة من أهم الشخصيات الرياضية في العالم و مصر دولة قوية جدًا على صعيد الأمن.. ونستطيع أن نلعب كل المباريات بالسعة الكاملة.